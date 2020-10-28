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Gündem İstanbul Valiliği’nden Kılıçdaroğlu’na yalanlama
Gündem

İstanbul Valiliği’nden Kılıçdaroğlu’na yalanlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin dünkü grup toplantısında, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Valiliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında düzenlenen salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirme toplantısına davet edilmediği” iddiası üzerine İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:23:00 -
İstanbul Valiliği’nden Kılıçdaroğlu’na yalanlama

Valilikten yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22 Nisan 2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir konu hakkında doğru bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapılmamalıdır” denildi.

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