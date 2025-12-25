  • İSTANBUL
İstanbul Valiliğinden "kar yağışı" uyarısı! Tarih belli oldu

Meteoroloji, milyonlarca insana ev sahipliği yapan mega kent İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceğini ve mevsim normallerinin altına ineceğini duyurdu. 26 Aralık'tan itibaren kentin bazı bölgelerinde kar yağışı ihtimali olduğu belirtilirken İstanbul Valiliği don ve buzlanma konusunda uyardı.

İstanbul Valiliği, meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmeye göre şehre kar yağma ihtimalinin olduğu ve buzlanma olabileceği uyarısında bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbul'da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

