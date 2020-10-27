İstanbul Valiliğinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına açıklama:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliğinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22 Nisan 2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır." açıklaması yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin bugünkü grup toplantısında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün İstanbul Valiliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında düzenlenen salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirme toplantısına davet edilmediği" iddiası üzerine Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22 Nisan 2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir konu hakkında doğru bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapılmamalıdır."