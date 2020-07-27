İstanbul Üniversitesi taban puanları 2020 İstanbul Üniversitesi başarı sıralamaları son dakika

ÖSYM 2020 üniversite kontenjanları açıkladı. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. Tıp kontenjaları 16 bin 448, Diş Hekimliği'nde 7 bin 752, Eczacılık'ta 3 bin 893, Ebelik'te 4 bin 74 , Hemşirelik'te ise 16 bin 239. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdaki ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzu tablosunda görebilirsiniz. İşte İstanbul Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık başarı sıralamaları.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi taban puanları başarı sıralamaları

İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 1078972 taban puanı 234,41172

İstanbul Üniversitesi Adalet (Açıköğretim) başarı sırası 1132449 taban puanı 230,41444

İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) 1228240 taban puanı 223,63703

İstanbul Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 1430781 taban puanı 209,43750

İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) başarı sırası 1492660 taban puanları 205,31525

İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 815 701949 taban puanı 265,12394

İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 1160827 taban puanları 228,35902

İstanbul Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) başarı sırası taban puanı

İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) başarı sırası 1682917 taban puanı 192,20805

İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 946434 taban puanı 244,71405

İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) başarı sırası taban puanı

İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) başarı sırası taban puanı

İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 1208799 taban puanı 224,98244

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) başarı sırası taban puanı

İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) başarı sırası 1716601 taban puanı 188,79546

İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) başarı sırası 1731967 taban puanı 186,46381

İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) başarı sırası 1748818 taban puanı 179,87976

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanları başarı sıralamaları

İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

İstanbul Üniversitesi Adalet başarı sırası 351706 taban puanı 309,68871

İstanbul Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri başarı sırası 607974 taban puanı 274,52737

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık

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