  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

İstanbul Üniversitesi KYK öğrenci yurtları nerede?

İstanbul KYK yurtları 2020 | Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. 27 Temmuz’da ise YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos’ta tercihler başlayacak. Tercih işlemleri 14 Ağustos’ta tamamlanacak. İstanbul Üniversite’nde eğitim hayatlarına devam etmek isteyenler “İstanbul KYK yurtları nerede?” , “İstanbul KYK yurtları 2020” , “İstanbul Üniversitesi KYK yurtları nerede?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:10:00 -
İstanbul Üniversitesi KYK öğrenci yurtları nerede?

Üniversite tercih dönemi 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler seçecekleri üniversiteler kadar yurtları da araştırmaya başladı. KYK yurtları aileler tarafından hem güvenlik hem de ekonomik açıdan daha çok tercih ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi “İstanbul KYK yurtları” konusunu araştırıyor.

İstanbul Üniversitesi KYK öğrenci yurtları nerede?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Üniversite tercih sonuçlarının ardından KYK yurt başvuruları da başlayacak. İstanbul'da öğrenciler için KYK yurtları ve özel yurtlar mevcut. Ayrıca İstanbul Üniversite bünyesinde de kız ve erkek yurtları bulunuyor. İstanbul Üniversitesi bünyesindeki yurtlar şöyle:

DR. Safiye Ali Öğrenci Yurdu

Ömer Halisdemir Kız Yurdu

İSTANBUL KYK YURTLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KYK yurt başvuruları ne zaman 2020 | KYK yurt başvuru şartları
KYK yurt başvuruları ne zaman 2020 | KYK yurt başvuru şartları

Eğitim

KYK yurt başvuruları ne zaman 2020 | KYK yurt başvuru şartları

Özel yurt fiyatları 2020 | Özel yurtların aylığı ne kadar?
Özel yurt fiyatları 2020 | Özel yurtların aylığı ne kadar?

Eğitim

Özel yurt fiyatları 2020 | Özel yurtların aylığı ne kadar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı