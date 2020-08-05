Üniversite tercih dönemi 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler seçecekleri üniversiteler kadar yurtları da araştırmaya başladı. KYK yurtları aileler tarafından hem güvenlik hem de ekonomik açıdan daha çok tercih ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi “İstanbul KYK yurtları” konusunu araştırıyor.

İstanbul Üniversitesi KYK öğrenci yurtları nerede?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Üniversite tercih sonuçlarının ardından KYK yurt başvuruları da başlayacak. İstanbul'da öğrenciler için KYK yurtları ve özel yurtlar mevcut. Ayrıca İstanbul Üniversite bünyesinde de kız ve erkek yurtları bulunuyor. İstanbul Üniversitesi bünyesindeki yurtlar şöyle:

DR. Safiye Ali Öğrenci Yurdu

Ömer Halisdemir Kız Yurdu