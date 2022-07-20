İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihleri 2022: İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2022
İstanbul Üniversitesi 2. üniversite kayıt tarihleri 2022-2023 ne zaman? sınavsız-ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2022? soruları İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite okuyacaklar tarafından merak ediliyor. İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite lisans ve ön lisans programları:
ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçları çerçevesinde üniversite tercihleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? 2022-2023 İstanbul Üniversitesi 2. üniversite kayıt tarihleri de merak ediliyor. İşte AUZEF ikinci üniversite kayıt takvimi:
Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, ''İkinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? İkinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı.
İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihleri: 2022!
İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihleri 1 Ağustos 16 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
İstanbul Üniversitesi 2. üniversite kayıtları için başvurular ilgili tarihler arasında basvuru.istanbul.edu.tradresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yapıp başvuru işlemini tamamlanacaktır.
AUZEF’te yeni açılan programlar hangileri?
2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle ilahiyat önlisans, bilgisayar programcılığı programı önlisans, e ticaret ve pazarlama önlisans programı açıldı.
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavsız ikinci üniversite bölümleri hangileri?
LİSANS PROGRAMLARI
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
AUZEF ikinci üniversite lisans tamamlama programları
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK
SAĞLIK YÖNETİMİ
SOSYAL HİZMET
İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite ön lisans programları
ADALET
ÇOCUK GELİŞİMİ
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
GRAFİK TASARIMI (YENİ)
MARKA İLETİŞİMİ (YENİ)
AUZEF'e kimler başvurabilir?
ÖSYM’nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen ögrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,
Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına,
Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına,
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,
Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Baskanlıgı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.
İkinci üniversite nedir?
Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanların herhangi bir sınava girmeden İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Programlarına kayıt yaptırabileceği sisteme Sınavsız İkinci Üniversite denir.
Ön lisans programı mezunu ya da öğrencisiyseniz Ön Lisans programlarına, Lisans programı öğrencisi ya da mezunu iseniz hem Ön lisans hem de Lisans programlarına (okuduğunuz ya da mezun olduğunuz programdan farklı olmak kaydıyla) kayıt yaptırabilirsiniz.
AUZEF ikinci üniversiteye kimler başvuramaz?
Herhangi bir üniversitenin ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.),
ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir ön lisans/lisans programının öğrencisi ya da mezunu olanlar,
YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin lisans / önlisans programlarından herhangi birinde öğrenci olanlar,
Herhangi bir üniversitenin lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa (Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar)
Ön lisans ögrencileri/mezunları lisans programlarına kayıt olamazlar.
İkinci üniversite ücretleri ne kadar?
Öğrencilerden Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği bir yüksek öğretim programında kayıtlı iken ikinci bir üniversite programına kayıt yaptırılması halinde katkı payı öğrencinin kendisi tarafından karşılanır. İlgili yayınlanmış kanunu görmek için tıklayınız. Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim gören, bütün dönemlerini tamamlayıp dönem uzatan veya alttan dersi kalan öğrencilerin harçlarına 38,5 TL yansıtılır.