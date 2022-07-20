İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihleri 2022: İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2022

ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçları çerçevesinde üniversite tercihleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? 2022-2023 İstanbul Üniversitesi 2. üniversite kayıt tarihleri de merak ediliyor. İşte AUZEF ikinci üniversite kayıt takvimi:

Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, ''İkinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? İkinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihleri: 2022!

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihleri 1 Ağustos 16 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

İstanbul Üniversitesi 2. üniversite kayıtları için başvurular ilgili tarihler arasında basvuru.istanbul.edu.tradresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yapıp başvuru işlemini tamamlanacaktır.

AUZEF’te yeni açılan programlar hangileri?

2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle ilahiyat önlisans, bilgisayar programcılığı programı önlisans, e ticaret ve pazarlama önlisans programı açıldı.

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavsız ikinci üniversite bölümleri hangileri?

LİSANS PROGRAMLARI

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

AUZEF ikinci üniversite lisans tamamlama programları

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

HEMŞİRELİK

SAĞLIK YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMET

İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite ön lisans programları

ADALET

ÇOCUK GELİŞİMİ

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

GRAFİK TASARIMI (YENİ)

MARKA İLETİŞİMİ (YENİ)

AUZEF'e kimler başvurabilir?

ÖSYM’nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen ögrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına,

Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına,

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Baskanlıgı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.

İkinci üniversite nedir?

Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanların herhangi bir sınava girmeden İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Programlarına kayıt yaptırabileceği sisteme Sınavsız İkinci Üniversite denir.

Ön lisans programı mezunu ya da öğrencisiyseniz Ön Lisans programlarına, Lisans programı öğrencisi ya da mezunu iseniz hem Ön lisans hem de Lisans programlarına (okuduğunuz ya da mezun olduğunuz programdan farklı olmak kaydıyla) kayıt yaptırabilirsiniz.

AUZEF ikinci üniversiteye kimler başvuramaz?

Herhangi bir üniversitenin ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.),

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir ön lisans/lisans programının öğrencisi ya da mezunu olanlar,

YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin lisans / önlisans programlarından herhangi birinde öğrenci olanlar,

Herhangi bir üniversitenin lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa (Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar)

Ön lisans ögrencileri/mezunları lisans programlarına kayıt olamazlar.

İkinci üniversite ücretleri ne kadar?

Öğrencilerden Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği bir yüksek öğretim programında kayıtlı iken ikinci bir üniversite programına kayıt yaptırılması halinde katkı payı öğrencinin kendisi tarafından karşılanır. İlgili yayınlanmış kanunu görmek için tıklayınız. Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim gören, bütün dönemlerini tamamlayıp dönem uzatan veya alttan dersi kalan öğrencilerin harçlarına 38,5 TL yansıtılır.