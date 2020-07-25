İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları başarı sıralaması kontenjan 2020
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları başarı sıralaması kontenjan 2020 ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak ve üniversite sonuçlarının ardından YKS üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bölüm puanlarını kontenjanlarını başarı sıralamalarını merak ediyor. İşte, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları 2020, Cerrahpaşa başarı sıralamaları.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları 2020 2 yıllık bölüm puanları
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı başarı sırası 945369 taban puanı 244,79357
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mobilya ve Dekorasyon başarı sırası 881147 taban puanı 249,81516
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sulama Teknolojisi başarı sırası 1172315 taban puanı 227,54202
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ağız ve Diş Sağlığı başarı sırası 386147 taban puanı 303,64498
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Protez Teknolojisi başarı sırası 525540 taban puanı 283,89856
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Teknikleri başarı sırası 561157 taban puanı 279,68110
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Radyoterapi başarı sırası 469477 taban puanı 291,09562
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik başarı sırası 591975 taban puanı 276,24610
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 379122 - 304,83471
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 420762- 298,11962
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık 701399 - 265,17524
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dış Ticaret 644107 - 270,75648
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İşletme Yönetimi 729091 - 262,58648
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 726339 - 262,84278
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Pazarlama 846926 - 252,56017
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 1057837 - 236,01867
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Programcılığı 300926 - 319,86964
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 370370 - 306,36055
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 664398 - 268,73306
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 818870 - 254,83256
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Deri Teknolojisi 1193046 - 226,08216
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektrik 512184 - 285,55646
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektronik Haberleşme Teknolojisi 691854 - 266,09087
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektronik Teknolojisi 614461 - 273,82792
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Grafik Tasarımı 445196 - 294,50743
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 1020267 -238,94232
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 629492- 272,26176
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Makine 491572 - 288,15893
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Otomotiv Teknolojisi 649401 - 270,22708
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Güvenlik ve Koruma 880819 - 249,84014
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Radyo ve Televizyon Teknolojisi 771104 - 258,85487
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 448313 - 294,05868
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 614799 - 273,79611
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Su Altı Teknolojisi 724643 - 262,99833
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları 2020 4 yıllık bölüm puanları
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