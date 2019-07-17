İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa bölümleri ve puanları YÖK atlas
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları 2019. YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM üzerinden YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sınav sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 baraj puanını geçen adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih ederken, AYT 180 baraj puanını geçemeyenler ise 2 yıllık önlisans programlarında tercihini yapacak. 2 yıllık ön lisans programlarına tercihini yapacaklar ise TYT baraj puanı olan 150’yi geçmeleri gerekmekte. Peki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019, İstanbul üniversitesi cerrahpaşa bölümleri ve puanları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019, İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019, Cerrahpaşa taban puanları, Cerrahpaşa 2 yıllık taban puanları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa başarı sıralaması,İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2 yıllık bölümlri başarı sıralaması.17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:46
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları 2019. YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM üzerinden YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sınav sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 baraj puanını geçen adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih ederken, AYT 180 baraj puanını geçemeyenler ise 2 yıllık önlisans programlarında tercihini yapacak. 2 yıllık ön lisans programlarına tercihini yapacaklar ise TYT baraj puanı olan 150’yi geçmeleri gerekmekte. Peki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019, İstanbul üniversitesi cerrahpaşa bölümleri ve puanları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019, İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019, Cerrahpaşa taban puanları, Cerrahpaşa 2 yıllık taban puanları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa başarı sıralaması, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2 yıllık bölümlri başarı sıralaması.
İstanbul Üniversitesi bölümleri
Alman Dili ve Edebiyatı(Almanca) taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Antropoloji taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Arap Dili ve Edebiyatı taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Astronomi ve Uzay Bilimleri taban puanları
(Fen Fakültesi) taban puanları
Bilgi ve Belge Yönetimi taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Bilim Tarihi taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Biyoloji taban puanları
(Fen Fakültesi) taban puanları
Coğrafya taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Coğrafya(Açıköğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri taban puanları
(İktisat Fakültesi) taban puanları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Uzaktan Öğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
Çin Dili ve Edebiyatı(Çince) taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Çocuk Gelişimi(Fakülte)(Açıköğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
Dilbilimi taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Diş Hekimliği taban puanları
(Diş Hekimliği Fakültesi) taban puanları
Diş Hekimliği(İngilizce) taban puanları
(Diş Hekimliği Fakültesi ) taban puanları
Eczacılık taban puanları
(Eczacılık Fakültesi) taban puanları
Eczacılık(İngilizce) taban puanları
(Eczacılık Fakültesi ) taban puanları
Ekonometri taban puanları
(İktisat Fakültesi) taban puanları
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Fars Dili ve Edebiyatı taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Felsefe taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Felsefe(Açıköğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
Fizik taban puanları
(Fen Fakültesi) taban puanları
Fizik(KKTC Uyruklu) taban puanları
(Fen Fakültesi) taban puanları
Fransız Dili ve Edebiyatı(Fransızca) taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Gazetecilik taban puanları
(İletişim Fakültesi) taban puanları
Gazetecilik(Uzaktan Öğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları
(İletişim Fakültesi) taban puanları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
Hititoloji taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Hukuk taban puanları
(Hukuk Fakültesi) taban puanları
Hukuk(İÖ) taban puanları
(Hukuk Fakültesi ) taban puanları
İktisat taban puanları
(İktisat Fakültesi) taban puanları
İktisat(Açıköğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
İktisat(İngilizce) taban puanları
(İktisat Fakültesi) taban puanları
İktisat(Uzaktan Öğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
İlahiyat taban puanları
(İlahiyat Fakültesi) taban puanları
İlahiyat(Arapça) taban puanları
(İlahiyat Fakültesi) taban puanları
İlahiyat(İngilizce) taban puanları
(İlahiyat Fakültesi) taban puanları
İlahiyat(İÖ) taban puanları
(İlahiyat Fakültesi) taban puanları
İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)(Açıköğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
İspanyol Dili ve Edebiyatı taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
İspanyol Dili ve Edebiyatı(KKTC Uyruklu) taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
İş Sağlığı ve Güvenliği(Fakülte)(Açıköğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
İşletme taban puanları
(İktisat Fakültesi) taban puanları
İşletme taban puanları
(İşletme Fakültesi) taban puanları
İşletme taban puanları
(Siyasal Bilgiler Fakültesi) taban puanları
İşletme(Açıköğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
İşletme(İngilizce) taban puanları
(İşletme Fakültesi) taban puanları
İşletme(Uzaktan Öğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
İtalyan Dili ve Edebiyatı taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Kamu Yönetimi(Uzaktan Öğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
Klasik Arkeoloji taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Kore Dili ve Edebiyatı(Korece) taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Latin Dili ve Edebiyatı taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Leh Dili ve Edebiyatı taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Maliye taban puanları
(İktisat Fakültesi) taban puanları
Maliye(Uzaktan Öğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
Matematik taban puanları
(Fen Fakültesi) taban puanları
Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları
(Fen Fakültesi) taban puanları
Mütercim-Tercümanlık(Almanca) taban puanları
(Edebiyat Fakültesi)
Mütercim-Tercümanlık(Fransızca) taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (KKTC Uyruklu) taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Psikoloji taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Psikoloji(KKTC Uyruklu) taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları
(İletişim Fakültesi) taban puanları
Radyo, Televizyon ve Sinema(Uzaktan Öğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
Rus Dili ve Edebiyatı taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Sanat Tarihi taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları
(Siyasal Bilgiler Fakültesi) taban puanları
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları
(İktisat Fakültesi) taban puanları
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları
(Siyasal Bilgiler Fakültesi) taban puanları
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) taban puanları
(Siyasal Bilgiler Fakültesi) taban puanları
Sosyoloji taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Sosyoloji(Açıköğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
Su Bilimleri ve Mühendisliği taban puanları
(Su Bilimleri Fakültesi) taban puanları
Tarih taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Tarih Öncesi Arkeolojisi taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Tarih(Açıköğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Tıp taban puanları
(İstanbul Tıp Fakültesi) taban puanları
Tıp(İngilizce) taban puanları
(İstanbul Tıp Fakültesi) taban puanları
Tıp(İngilizce) (KKTC Uyruklu) taban puanları
(İstanbul Tıp Fakültesi) taban puanları
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Turizm İşletmeciliği(Fakülte) taban puanları
(İktisat Fakültesi) taban puanları
Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Ukrayna Dili ve Edebiyatı taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Ulaştırma ve Lojistik(Fakülte) taban puanları
(Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi) taban puanları
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Fakülte)(Açıköğretim) taban puanları
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları
Urdu Dili ve Edebiyatı taban puanları
(Edebiyat Fakültesi) taban puanları
Dicle Üniversitesi taban puanları 2019
Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2019
İnönü Üniversitesi taban puanları 2019
Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları 2019
Fırat Üniversitesi taban puanları 2019
Çukurova Üniversitesi taban puanları 2019
Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019
Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019
Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019
ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2019
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2019
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi taban puanları 2019
Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019
Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019
Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2019
Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019
Ordu Üniversitesi 2019 taban puanları
Ankara üniversitesi taban puanları 2019
Bilkent Üniversitesi taban puanları 2019
İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, İTÜ sıralama 2019
Koç Üniversitesi taban puanları 2019
Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019
İstinye Üniversitesi taban puanları 2019
Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019
Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019
Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019
Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019
Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019
Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019
Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019
DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019
Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019
Gazi Üniversitesi taban puanları 2019
Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019
Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019
Açıköğretim taban puanları 2019
Mühendislik taban puanları 2019
İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim
DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019
Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019
Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019
4 yıllık üniversite taban puanları 2019
2 yıllık üniversite taban puanları 2019
Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019
Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019
Ankara Üniversitesi taban puanları 2019
Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019
Ege Üniversitesi taban puanları 2019
Marmara Üniversitesi taban puanları 2019
İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019
Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019
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