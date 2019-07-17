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İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa bölümleri ve puanları YÖK atlas

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları 2019. YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM üzerinden YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sınav sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 baraj puanını geçen adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih ederken, AYT 180 baraj puanını geçemeyenler ise 2 yıllık önlisans programlarında tercihini yapacak. 2 yıllık ön lisans programlarına tercihini yapacaklar ise TYT baraj puanı olan 150’yi geçmeleri gerekmekte. Peki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019, İstanbul üniversitesi cerrahpaşa bölümleri ve puanları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019, İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019, Cerrahpaşa taban puanları, Cerrahpaşa 2 yıllık taban puanları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa başarı sıralaması,İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2 yıllık bölümlri başarı sıralaması.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:46
İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa bölümleri ve puanları YÖK atlas

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları 2019. YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM üzerinden YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sınav sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 baraj puanını geçen adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih ederken, AYT 180 baraj puanını geçemeyenler ise 2 yıllık önlisans programlarında tercihini yapacak. 2 yıllık ön lisans programlarına tercihini yapacaklar ise TYT baraj puanı olan 150’yi geçmeleri gerekmekte. Peki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019, İstanbul üniversitesi cerrahpaşa bölümleri ve puanları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019, İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019, Cerrahpaşa taban puanları, Cerrahpaşa 2 yıllık taban puanları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa başarı sıralaması,  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2 yıllık bölümlri başarı sıralaması.

İstanbul Üniversitesi bölümleri

Alman Dili ve Edebiyatı(Almanca) taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Antropoloji taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Arap Dili ve Edebiyatı taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Astronomi ve Uzay Bilimleri taban puanları

(Fen Fakültesi) taban puanları

Bilgi ve Belge Yönetimi taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Bilim Tarihi taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Biyoloji taban puanları

(Fen Fakültesi) taban puanları

Coğrafya taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Coğrafya(Açıköğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri taban puanları

(İktisat Fakültesi) taban puanları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Uzaktan Öğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

Çin Dili ve Edebiyatı(Çince) taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Çocuk Gelişimi(Fakülte)(Açıköğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

Dilbilimi taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Diş Hekimliği taban puanları

(Diş Hekimliği Fakültesi) taban puanları

Diş Hekimliği(İngilizce) taban puanları

(Diş Hekimliği Fakültesi ) taban puanları

Eczacılık taban puanları

(Eczacılık Fakültesi) taban puanları

Eczacılık(İngilizce) taban puanları

(Eczacılık Fakültesi ) taban puanları

Ekonometri taban puanları

(İktisat Fakültesi) taban puanları

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Fars Dili ve Edebiyatı taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Felsefe taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Felsefe(Açıköğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

Fizik taban puanları

(Fen Fakültesi) taban puanları

Fizik(KKTC Uyruklu) taban puanları

(Fen Fakültesi) taban puanları

Fransız Dili ve Edebiyatı(Fransızca) taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Gazetecilik taban puanları

(İletişim Fakültesi) taban puanları

Gazetecilik(Uzaktan Öğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları

(İletişim Fakültesi) taban puanları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

Hititoloji taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Hukuk taban puanları

(Hukuk Fakültesi) taban puanları

Hukuk(İÖ) taban puanları

(Hukuk Fakültesi ) taban puanları

İktisat taban puanları

(İktisat Fakültesi) taban puanları

İktisat(Açıköğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

İktisat(İngilizce) taban puanları

(İktisat Fakültesi) taban puanları

İktisat(Uzaktan Öğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

İlahiyat taban puanları

(İlahiyat Fakültesi) taban puanları

İlahiyat(Arapça) taban puanları

(İlahiyat Fakültesi) taban puanları

İlahiyat(İngilizce) taban puanları

(İlahiyat Fakültesi) taban puanları

İlahiyat(İÖ) taban puanları

(İlahiyat Fakültesi) taban puanları

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)(Açıköğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

İspanyol Dili ve Edebiyatı taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

İspanyol Dili ve Edebiyatı(KKTC Uyruklu) taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

İş Sağlığı ve Güvenliği(Fakülte)(Açıköğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

İşletme taban puanları

(İktisat Fakültesi) taban puanları

İşletme taban puanları

(İşletme Fakültesi) taban puanları

İşletme taban puanları

(Siyasal Bilgiler Fakültesi) taban puanları

İşletme(Açıköğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

İşletme(İngilizce) taban puanları

(İşletme Fakültesi) taban puanları

İşletme(Uzaktan Öğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

İtalyan Dili ve Edebiyatı taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Kamu Yönetimi(Uzaktan Öğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

Klasik Arkeoloji taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Kore Dili ve Edebiyatı(Korece) taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Latin Dili ve Edebiyatı taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Leh Dili ve Edebiyatı taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Maliye taban puanları

(İktisat Fakültesi) taban puanları

Maliye(Uzaktan Öğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

Matematik taban puanları

(Fen Fakültesi) taban puanları

Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları

(Fen Fakültesi) taban puanları

Mütercim-Tercümanlık(Almanca) taban puanları

(Edebiyat Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(Fransızca) taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (KKTC Uyruklu) taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Psikoloji taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Psikoloji(KKTC Uyruklu) taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları

(İletişim Fakültesi) taban puanları

Radyo, Televizyon ve Sinema(Uzaktan Öğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

Rus Dili ve Edebiyatı taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Sanat Tarihi taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları

(Siyasal Bilgiler Fakültesi) taban puanları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları

(İktisat Fakültesi) taban puanları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları

(Siyasal Bilgiler Fakültesi) taban puanları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) taban puanları

(Siyasal Bilgiler Fakültesi) taban puanları

Sosyoloji taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Sosyoloji(Açıköğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

Su Bilimleri ve Mühendisliği taban puanları

(Su Bilimleri Fakültesi) taban puanları

Tarih taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Tarih Öncesi Arkeolojisi taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Tarih(Açıköğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Tıp taban puanları

(İstanbul Tıp Fakültesi) taban puanları

Tıp(İngilizce) taban puanları

(İstanbul Tıp Fakültesi) taban puanları

Tıp(İngilizce) (KKTC Uyruklu) taban puanları

(İstanbul Tıp Fakültesi) taban puanları

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Turizm İşletmeciliği(Fakülte) taban puanları

(İktisat Fakültesi) taban puanları

Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Ukrayna Dili ve Edebiyatı taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Ulaştırma ve Lojistik(Fakülte) taban puanları

(Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi) taban puanları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Fakülte)(Açıköğretim) taban puanları

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) taban puanları

Urdu Dili ve Edebiyatı taban puanları

(Edebiyat Fakültesi) taban puanları

Dicle Üniversitesi taban puanları 2019

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2019

İnönü Üniversitesi taban puanları 2019

Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları 2019

Fırat Üniversitesi taban puanları 2019

Çukurova Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019

 Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2019

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi taban puanları 2019

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019

Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019

Ordu Üniversitesi 2019 taban puanları

Ankara üniversitesi taban puanları 2019

Bilkent Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, İTÜ sıralama 2019

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

İstinye Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019

Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019

DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:46
  1. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019
  2. İstanbul üniversitesi cerrahpaşa bölümleri ve puanları
  3. İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019
  4. Cerrahpaşa taban puanları
  5. Cerrahpaşa 2 yıllık taban puanları
  6. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa başarı sıralaması
  7. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2 yıllık bölümlri başarı sıralaması

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