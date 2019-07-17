İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa bölümleri ve puanları YÖK atlas İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları 2019. YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM üzerinden YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sınav sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 baraj puanını geçen adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih ederken, AYT 180 baraj puanını geçemeyenler ise 2 yıllık önlisans programlarında tercihini yapacak. 2 yıllık ön lisans programlarına tercihini yapacaklar ise TYT baraj puanı olan 150’yi geçmeleri gerekmekte. Peki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019, İstanbul üniversitesi cerrahpaşa bölümleri ve puanları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019, İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019, Cerrahpaşa taban puanları, Cerrahpaşa 2 yıllık taban puanları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa başarı sıralaması,İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2 yıllık bölümlri başarı sıralaması.

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