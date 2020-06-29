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Eğitim

İstanbul Üniversitesi besyo taban puanı 2020

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyam isteyenler TYT sınavına sınav sonuçlarına göre tercihinde bulunmaktadırlar. Bazı üniversiteler Besyo bölümlerine öğrenci alırken yetenek sınavı yapmadan ÖSYM tercihi ile alıyorlar. Bu üniversitelerde okumak içinse AYT sınavına girmeniz gerekmektedir. 28 Temmuz’da YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra besyo tercihinde bulunacaklardır. İşte İstanbul Üniversitesi besyo taban puanı 2020.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:48:00 - 2020-06-29 15:49:26
İstanbul Üniversitesi besyo taban puanı 2020

İstanbul Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları

Beden Eğitimi Öğretmenliği :270.000

Spor Yöneticiliği : 250.000

Antrenörlük Eğitimi:250.000

Milli – Spor Lisesi :180.000 öğretmenlik 200

Engelli: 100.000

 

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