İstanbul Üniversitesi besyo taban puanı 2020
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyam isteyenler TYT sınavına sınav sonuçlarına göre tercihinde bulunmaktadırlar. Bazı üniversiteler Besyo bölümlerine öğrenci alırken yetenek sınavı yapmadan ÖSYM tercihi ile alıyorlar. Bu üniversitelerde okumak içinse AYT sınavına girmeniz gerekmektedir. 28 Temmuz’da YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra besyo tercihinde bulunacaklardır. İşte İstanbul Üniversitesi besyo taban puanı 2020.
İstanbul Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları
Beden Eğitimi Öğretmenliği :270.000
Spor Yöneticiliği : 250.000
Antrenörlük Eğitimi:250.000
Milli – Spor Lisesi :180.000 öğretmenlik 200
Engelli: 100.000