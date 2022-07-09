Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı. Bayram tatili 18 Temmuz Pazartesi sona erecek ve milyonlar işbaşı yapacak. Peki, İstanbul’da toplu ulaşım ne zamana kadar bedava?

İstanbul toplu ulaşım 9 gün ücretsiz mi? Bayramda İstanbul'da metrobüs ücretsiz mi?

İstanbul’da bayram boyunca toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. 13 Temmuz Çarşamba gününden itibaren ise toplu ulaşım her zamanki tarifeyle hizmet verecek. 15 Temmuz Cuma günü ise Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle toplu taşşıma ücretsiz olacak.