İstanbul toplu ulaşım 9 gün ücretsiz mi? Bayramda İstanbul'da metrobüs ücretsiz mi?
İstanbul kaç gün toplu ulaşım ücretsiz? Kurban bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. Tatil 18 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. Vatandaşlar ise bayram boyunca toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul’da kaç gün metro metrobüs ücretsiz?
Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı. Bayram tatili 18 Temmuz Pazartesi sona erecek ve milyonlar işbaşı yapacak. Peki, İstanbul’da toplu ulaşım ne zamana kadar bedava?
İstanbul toplu ulaşım 9 gün ücretsiz mi? Bayramda İstanbul'da metrobüs ücretsiz mi?
İstanbul’da bayram boyunca toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. 13 Temmuz Çarşamba gününden itibaren ise toplu ulaşım her zamanki tarifeyle hizmet verecek. 15 Temmuz Cuma günü ise Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle toplu taşşıma ücretsiz olacak.