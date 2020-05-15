İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin hazırladığı iki kamu spotu yayınlanacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından hazırlanan ve koronavirüsle mücadelede ulaşım araçlarının kullanımında alınması gereken tedbirleri anlatan filmler televizyon kanallarında kamu spotu olarak yayınlanacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen "Trafikte Küçük Hata Yoktur" sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan iki filmde koronavirüs sürecinde toplu ulaşım araçları ve duraklarda uyulması gereken kurallarla alınması gereken tedbirler anlatılıyor.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan incelemede hazırlanan filmler, kamu yararına uygun spot film olarak kabul edildi. Filmler RTÜK'ün önerisiyle yayın kuruluşları tarafından yayınlanacak.



Kamu spotu olarak kabul edilen filmlere yayın kuruluşlarında ayrılan süre ve oran, reklamlar için ayrılan sürenin hesaplanmasında dikkate alınmıyor.



İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin hazırladığı filmler, RTÜK'ün web sitesindeki "Spot Filmler-Kamu Spotu" bölümüne de eklendi.

