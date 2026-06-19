İstanbul teşkilatından YKS hizmeti: Unuttuğun anda Ak Parti yanında
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, YKS’ye katılacak öğrencilerin sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamaması için harekete geçti. Giriş belgesini yanında bulundurmayan adaylara destek amacıyla İstanbul’un 39 ilçesindeki sınav merkezlerinde “Sınav Giriş Belgesi Çıktı Noktası” oluşturulacak.
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YKS sınav giriş belgesini unutan, kaybeden ya da belgesine ulaşamayan adaylar için bu yıl da İstanbul genelinde 39 ilçede destek hareketi başlatıldı.
Sınav merkezlerinin önünde kurulacak çıktı noktalarında giriş belgesi eksik olan gençlerin çıktı alabilmeleri ve sınav salonlarına zamanında yetişmeleri sağlanacak.