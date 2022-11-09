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Yaşam İstanbul sular saat kaçta gelecek 9 Kasım Çarşamba | Su kesinti saatleri güncel:
Yaşam

İstanbul sular saat kaçta gelecek 9 Kasım Çarşamba | Su kesinti saatleri güncel:

İstanbul’da 9 Kasım Çarşamba günü İstanbul’un pek çok ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 11:53:00 -
İstanbul sular saat kaçta gelecek 9 Kasım Çarşamba | Su kesinti saatleri güncel:

İstanbul’da neredeyse her gün arıza ya da bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanabiliyor. Bu sebeple vatandaşlar güncel su kesinti saatleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, sular saat kaçta gelir?

İstanbul sular saat kaçta gelecek 9 Kasım Çarşamba | Su kesinti saatleri güncel:

İlçe        :              B.ÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler     :              YENİMAHALLE,KUMBURGAZ MAH,BAHÇELİEVLER MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-09 11:14:17.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalleler     :              DEREAĞZI MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-09 11:17:19.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              SULTANBEYLİ

Etkilenen Mahalleler     :              TURGUT REİS MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-09 11:28:49.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler     :              SİTE MAH,ARMAĞANEVLER MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-09 09:36:50.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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