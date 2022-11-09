İstanbul sular saat kaçta gelecek 9 Kasım Çarşamba | Su kesinti saatleri güncel:
İstanbul’da 9 Kasım Çarşamba günü İstanbul’un pek çok ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul’da neredeyse her gün arıza ya da bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanabiliyor. Bu sebeple vatandaşlar güncel su kesinti saatleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, sular saat kaçta gelir?
İstanbul sular saat kaçta gelecek 9 Kasım Çarşamba | Su kesinti saatleri güncel:
İlçe : B.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : YENİMAHALLE,KUMBURGAZ MAH,BAHÇELİEVLER MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 11:14:17.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler : DEREAĞZI MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 11:17:19.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : TURGUT REİS MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 11:28:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : SİTE MAH,ARMAĞANEVLER MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 09:36:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.