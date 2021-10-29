İstanbul sular ne zaman gelecek? Arnavutköy su kesintisi ne zaman son| Sarıyer sular ne zaman gelir?
Sular ne zaman gelir? İstanbul’da zaman zaman su kesintisi sorunu yaşanıyor. İstanbullular ne zaman suların geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Sarıyer sular kaçta gelir? Arnavutköy sular saat kaçta gelecek?
İski programlı su kesintilerini önceden haber veriyor. Ancak ani kesintiler önceden haber verilmiyor. İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelir?
İstanbul sular ne zaman gelecek? Arnavutköy su kesintisi ne zaman son| Sarıyer sular ne zaman gelir?
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Çilingir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.10.2021 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Defterdar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.10.2021 08:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.10.2021 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.10.2021 09:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.10.2021 08:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.10.2021 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Nişantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.10.2021 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.