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Yaşam İstanbul sular ne zaman gelecek? Arnavutköy su kesintisi ne zaman son| Sarıyer sular ne zaman gelir?
Yaşam

İstanbul sular ne zaman gelecek? Arnavutköy su kesintisi ne zaman son| Sarıyer sular ne zaman gelir?

Sular ne zaman gelir? İstanbul’da zaman zaman su kesintisi sorunu yaşanıyor. İstanbullular ne zaman suların geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Sarıyer sular kaçta gelir? Arnavutköy sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-10-29 10:22:00 -
İstanbul sular ne zaman gelecek? Arnavutköy su kesintisi ne zaman son| Sarıyer sular ne zaman gelir?

İski programlı su kesintilerini önceden haber veriyor. Ancak ani kesintiler önceden haber verilmiyor. İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelir?

İstanbul sular ne zaman gelecek? Arnavutköy su kesintisi ne zaman son| Sarıyer sular ne zaman gelir?

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Çilingir Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.10.2021 09:02

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler      :              Defterdar Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.10.2021 08:46

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Güngören

Etkilenen Mahalleler      :              Tozkoparan Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.10.2021 09:25

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kartal

Etkilenen Mahalleler      :              Hürriyet Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.10.2021 09:21

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler      :              Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.10.2021 08:15

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler      :              Rumeli Feneri Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.10.2021 09:29

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler      :              Nişantepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.10.2021 09:42

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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