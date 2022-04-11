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Yaşam İstanbul sular ne zaman gelecek 11 Nisan Pazartesi | Beykoz Kadıköy Esenyurt sular kaçta gelir?
Yaşam

İstanbul sular ne zaman gelecek 11 Nisan Pazartesi | Beykoz Kadıköy Esenyurt sular kaçta gelir?

GOP ne zaman sular gelir? İstanbul'un bazı semtlerinde 11 Nisan Pazartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise 'İstanbul sular saat kaçta gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelir?

Yeniakit Publisher
2022-04-11 11:38:00 -
İstanbul sular ne zaman gelecek 11 Nisan Pazartesi | Beykoz Kadıköy Esenyurt sular kaçta gelir?

11 Nisan Pazartesi günü İstanbul’un Beykoz, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar hangi ilçede suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İSKİ sular ne zaman gelir?

İstanbul sular ne zaman gelecek 11 Nisan Pazartesi | Beykoz Kadıköy Esenyurt sular kaçta gelir?

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Kavacık Mah,Anadolu Hisarı Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               11.04.2022 10:47

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler      :              İnönü Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               11.04.2022 11:13

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler      :              Kazım Karabekir Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               11.04.2022 09:38

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Feneryolu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               11.04.2022 09:47

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler      :              Ferah Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               11.04.2022 11:04

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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