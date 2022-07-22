İstanbul su kesinti saatleri | Silivri sular ne zaman saat kaçta gelir?
22 Temmuz Cuma günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Sarıyer sular ne zaman gelir?
İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Pek çok kişi ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor.
İstanbul su kesinti saatleri | Silivri sular ne zaman saat kaçta gelir?
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Sururi Mehmet Efendi Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Kamer Hatun Mah,Bostan Mah,Asmalı Mescit Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bülbül Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.07.2022 14:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.07.2022 14:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.07.2022 15:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.07.2022 16:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2022 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.