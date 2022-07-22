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Yaşam İstanbul su kesinti saatleri | Silivri sular ne zaman saat kaçta gelir?
Yaşam

İstanbul su kesinti saatleri | Silivri sular ne zaman saat kaçta gelir?

22 Temmuz Cuma günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Sarıyer sular ne zaman gelir?

Yeniakit Publisher
2022-07-22 16:39:00 -
İstanbul su kesinti saatleri | Silivri sular ne zaman saat kaçta gelir?

İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Pek çok kişi ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

İstanbul su kesinti saatleri | Silivri sular ne zaman saat kaçta gelir?

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler     :              Sururi Mehmet Efendi Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Kamer Hatun Mah,Bostan Mah,Asmalı Mescit Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bülbül Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              22.07.2022 14:48

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kartal

Etkilenen Mahalleler     :              Orhantepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              22.07.2022 14:45

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Huzur Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              22.07.2022 15:49

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Selimpaşa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              22.07.2022 16:07

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2022 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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