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Gündem İstanbul Sözleşmesini kim imzaladı? İstanbul Sözleşmesi kiminle imzalandı?
Gündem

İstanbul Sözleşmesini kim imzaladı? İstanbul Sözleşmesi kiminle imzalandı?

Türk aile yapısına zarar veren, LGBT’li sapkınlıklara müsade eden, eşcinsel evlilikleri özendiren Batının çürümüş aile yapısının ülkemize de dayatılmasını sağlayan İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla tarihin çöplüğüne atıldı. İstanbul Sözleşmesi ne zaman kabul edildi? 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için 'İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılan yıkım sözleşmesi olarak da kayıtlara geçti. Peki İstanbul Sözleşmesini kim imzaladı? İstanbul Sözleşmesini kimler imzaladı? İstanbul Sözleşmesi kiminle imzalandı?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 12:44:00 - 2021-03-20 12:53:19
İstanbul Sözleşmesini kim imzaladı? İstanbul Sözleşmesi kiminle imzalandı?

Şubat 2020'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yıkım sözleşmesi olan İstanbul Sözleşme'nin gözden geçirileceği söylemişti. Türk aile yapısını yerle yeksan eden İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart 2021 tarihinde Resmî gazetede yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sözleşme feshedildi.

İstanbul Sözleşmesi kiminle imzalandı?

Sözleşme İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmış olması nedeniyle kısaca "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinmektedir ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yıkım sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi, 24 Kasım 2011'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 247 vekilden 246’sının kabul oyu, 1 vekilin çekimser oy vermesi ile onaylanmıştı. Temmuz 2020 itibarıyla 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmış, imzacı ülkelerin 34'ünde onaylanmıştır.

İstanbul Sözleşmesi tarafları kimler?

Arnavutluk

Andorra

rmenistan

 Avusturya

 Belçika

 Bosna Hersek

 Bulgarista

 Hırvatistan

 Çek Cumhuriyeti

 Danimarka

 Estonya

 Finlandiya

 Fransa

 Gürcistan

 Almanya

 Yunanistan

 Macaristan

 İzlanda

 İrlanda

 İtalya

 Letonya

 Litvanya

 Lüksemburg

 Malta

 Moldova

 Monaco

Hollanda

Kuzey Makedonya

 Norveç

 Polony

 Portekiz

 Romanya

 San Marino

 Sırbistan

 Slovakya

 Slovenya

 İspanya

 İsveç

 İsviçre

Ukrayna

İngiltere

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