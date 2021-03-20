İstanbul Sözleşmesini kim imzaladı? İstanbul Sözleşmesi kiminle imzalandı?
Türk aile yapısına zarar veren, LGBT’li sapkınlıklara müsade eden, eşcinsel evlilikleri özendiren Batının çürümüş aile yapısının ülkemize de dayatılmasını sağlayan İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla tarihin çöplüğüne atıldı. İstanbul Sözleşmesi ne zaman kabul edildi? 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için 'İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılan yıkım sözleşmesi olarak da kayıtlara geçti. Peki İstanbul Sözleşmesini kim imzaladı? İstanbul Sözleşmesini kimler imzaladı? İstanbul Sözleşmesi kiminle imzalandı?
Şubat 2020'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yıkım sözleşmesi olan İstanbul Sözleşme'nin gözden geçirileceği söylemişti. Türk aile yapısını yerle yeksan eden İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart 2021 tarihinde Resmî gazetede yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sözleşme feshedildi.
İstanbul Sözleşmesi kiminle imzalandı?
Sözleşme İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmış olması nedeniyle kısaca "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinmektedir ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yıkım sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi, 24 Kasım 2011'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 247 vekilden 246’sının kabul oyu, 1 vekilin çekimser oy vermesi ile onaylanmıştı. Temmuz 2020 itibarıyla 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmış, imzacı ülkelerin 34'ünde onaylanmıştır.
İstanbul Sözleşmesi tarafları kimler?
Arnavutluk
Andorra
rmenistan
Avusturya
Belçika
Bosna Hersek
Bulgarista
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Gürcistan
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Moldova
Monaco
Hollanda
Kuzey Makedonya
Norveç
Polony
Portekiz
Romanya
San Marino
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre
Ukrayna
İngiltere