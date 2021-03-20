İstanbul Sözleşmesini kim imzaladı? İstanbul Sözleşmesi kiminle imzalandı?

Şubat 2020'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yıkım sözleşmesi olan İstanbul Sözleşme'nin gözden geçirileceği söylemişti. Türk aile yapısını yerle yeksan eden İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart 2021 tarihinde Resmî gazetede yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sözleşme feshedildi.

İstanbul Sözleşmesi kiminle imzalandı?

Sözleşme İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmış olması nedeniyle kısaca "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinmektedir ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yıkım sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi, 24 Kasım 2011'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 247 vekilden 246’sının kabul oyu, 1 vekilin çekimser oy vermesi ile onaylanmıştı. Temmuz 2020 itibarıyla 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmış, imzacı ülkelerin 34'ünde onaylanmıştır.

İstanbul Sözleşmesi tarafları kimler?

Arnavutluk

Andorra

rmenistan

Avusturya

Belçika

Bosna Hersek

Bulgarista

Hırvatistan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Gürcistan

Almanya

Yunanistan

Macaristan

İzlanda

İrlanda

İtalya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Malta

Moldova

Monaco

Hollanda

Kuzey Makedonya

Norveç

Polony

Portekiz

Romanya

San Marino

Sırbistan

Slovakya

Slovenya

İspanya

İsveç

İsviçre

Ukrayna

İngiltere