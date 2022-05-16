İstanbul Sözleşmesi’ni eleştirip aileyi savundu ama… Milli Gazete’den CHP ve İP’e koruma kalkanı!

AK Parti hükümeti, İstanbul Sözleşmesi konusunda hatadan dönerek, Türk aile yapısını çökerten çürük sözleşmeyi yürürlükten kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından CHP ve İYİ Partililer ortalığı ayağa kaldırarak İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya başladı. Millet İttifakı, iktidara gelmeleri durumunda sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koyacaklarını açıkladı.

Millet İttifakı'nın ucundan tutup kendine yer bulmaya çalışan Saadet Partisi ise ilginç bir tavır takındı. Saadet Partisi, İstanbul Sözleşmesi'ne tepki gösterse de, ortaklarının sözleşmeyi geri getirmek istemesine değinmeyerek ikili oynadı.

Son olarak Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete’de Genel Yayın Yönetmenliği yapan Mustafa Kurdaş bu konuya değindi. Kurdaş MGTV isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, sözleşmenin tekrar hortlatılma tehlikesi olduğunu, mahkemenin bu konuyu değerlendireceğini söyledi. Ancak Kurdaş, söz konusu “hortlatma davasını” kimin açtığını söylemedi!..

Kurdaş ikili oynasa da şu sözler dikkat çekti:

“Aileyi koruyamazsanız, vatanı da koruyamazsınız.”