İstanbul sonrası Rusya ve Ukrayna arasında temas

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, iki ülke taraflarının müzakere görüşmeleri devam ediyor. Rus ve Ukrayna müzakere heyetleri tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından bugün video konferans ile iki ülke temsilcileri yeni bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Rus Müzakere Heyeti Başkanı Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Video konferans yoluyla görüşmelere devam ediyoruz. Kırım ve Donbass konusundaki tutumumuz değişmedi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna heyetinde yer alan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise, "Müzakereler, çalışan alt grupların katılımıyla çevrimiçi olarak devam etti" açıklamasında bulundu.