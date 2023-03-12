İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na öğretim görevlisi alınacak
Meslek Yüksekokuluna, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adaylar başvurularını 24.03.2023 tarihine kadar Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100 Şişli/İSTANBUL (Esentepe Yerleşkesi), şahsen veya posta yolu ile yapabilecek. Adayların ön değerlendirmeleri 28.03.2023 tarihinde olup sınav 30.03.2023 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 04.04.2023 tarihinde www.sisli.edu.tr internet sitesinden açıklanacak.
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