Son günlerde İstanbul'da pastırma yazı yaşanıyor. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde kentte sis meydana geliyor. Kara ve deniz trafiğini olumsuz etkileyen sisin kaç gün daha süreceği ise merak konusu.

İstanbul sis kaç gün sürecek? İstanbul sis son durum

İstanbul Valiliği geçtiğimiz günlerde sisin 8 Kasım'a kadar etkili olacağını duyurmuştu. İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından "Bölgemizde 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" paylaşımında bulunuldu.