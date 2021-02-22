  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Gara operasyonu ile Türkiye dünyaya mesaj verdi'

Provokasyonda direneceklermiş: Boğaziçililerden Bakan Soylu'ya küstah cevap!

Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası! "Destici 'kıymetimi bilin, gidebilirim' mesajı verdi"

Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a: Bunu nasıl yaparsın?

Erdoğan'ın Emin Saraç Hoca için verdiği ilanlar Faruk Bildirici'ye dert oldu! Aralarında Akit de var

Bayraktar: Tam bağımsız ve özgür olabilmenin yolu 'Tarla zencisi' olabilmekte

Şehitlerimizin kabrine alçak saldırı: Acılı babanın görüntüleri yürekleri dağladı!

ABD'li komutandan skandal YPG/PKK mesajı

Canan Kaftancıoğlu'nun 'Gergerlioğlu' üzüntüsü: 'Amasız, fakatsız bir insan hakkı savunucusu'

Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişiminden ilk görüntüler!
Ekonomi İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlıkv e Teknoloji Ünversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, akademik birimlerine 77 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 13:22:00 -
İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Prof. Dr. Doç. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan başvuru dosyalarını (CD veya USB olabilir) (Profesör Kadrosu için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekiyor. Başvurular 15 gün içinde İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası!
Gündem

Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası! "Destici 'kıymetimi bilin, gidebilirim' mesajı verdi"

Habertürk yazarı Kübra Par, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti üzerinde..
ABD-İsrail projesi çöktü! Yüzyılın Anlaşması kâğıt üstünde kaldı
Gündem

ABD-İsrail projesi çöktü! Yüzyılın Anlaşması kâğıt üstünde kaldı

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump’tan miras kalan Yüzyılın Anlaşması’nı rafa kaldıracağını duyurdu. Yeni Amerikan yönetimi..
Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK ve İran uyarısı
Gündem

Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK ve İran uyarısı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, İran'ın terör örgütü PKK'yı yok etmek istemediğini, kendi politikası bakımından kullanılması gerekil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay