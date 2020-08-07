Sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir edinilen deneyim ve sektör işbirliklerinin sağladığı bilgi birikimi ile kurulan üniversite, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu dahilinde sekiz lisans, beş önlisans programı ile eğitim veriyor.

4. nesil üniversite anlayışıyla eğitim verecek olan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, mesleki yeterliliğe sahip, kendi yetkinliklerini keşfederek topluma faydalı projeler üretebilen, araştırma odaklı inovasyon ve teknoloji üreterek toplumun daha gelişimine katkı sağlayan, toplumlara küresel boyutta hizmet veren, tıp ve bilimin en ön saflarında yer alacak mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, çağdaş bir eğitim sistemi ile yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da bilinen üniversiteleri arasına girmeyi hedefleyen saygın bir akademik kadro ile eğitim görme fırsatına sahip olacak. Ayrıca, dünyanın ve ülkemizin savaştığı Covid-19 tedavisi için geliştirme çalışmaları yapan Ar-Ge laboratuvarlarında görev alan deneyimli kadronun bilgi ve birikimlerinden de faydalanacaklar. Lisans eğitimi süresince araştırma kültürü oluşturmaya, yaygınlaştırma, araştırmacı yönü ağır basan öğrenciler yetiştirme amacı ile düzenlenen projeler ile genç neslin potansiyelini ortaya çıkaracak ve öğrenciler daha geniş bir araştırmacı ufkuna sahip olacaklar. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde ayrıca, proje destekleri ile bireysel ve grup olarak öğrencilerin bilimsel üretim çabaları da teşvik edilecek. Üniversite yönetimi ise verdiği mesajda, ‘’Öğrencilerimizi hayata hazırlamak adına staj ve kariyer olanakları sunmanın yanı sıra onlara kültür sanat, sosyal sorumluluk ve spor dallarında da gelişmelerini sağlayacak imkânlar sunmaktadır. İSTÜN, bilim, kültür, sanat, spor gibi pek çok alanda yaşamı güzelleştiren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen programları ile öğrencilerin sahip olduğu değerlerin tüm paydaşlara duyurulması ve çoğaltılmasını amaçlamaktadır’’ diyor.