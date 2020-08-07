Üniversiteye adı verilerek hatırası yaşatılan Hocaların Hocası rahmetli Prof. Dr. Sabahattin Zaim, ülkemizin yetiştirdiği değerli bir bilim adamıdır. 7 fakülte, bir yüksekokul, üç dili kapsayan Diller Okulu ile üç eğitim merkezinin yer aldığı üniversite, İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi bir vakıf üniversitesi olarak hizmet verirken, Mehmed Âkif’in hem öğrencilik hem de hocalık yaptığı mekâna da ev sahipliği yapıyor.

İZÜ’YE BİR ÖDÜL DAHA

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, (İZÜ) ekonomi, yönetim, yatırım gibi alanlarda hükümetlere, finansal kurumlara ve çok taraflı kuruluşlara stratejik danışmanlık veren Londra merkezli CambridgeIFA tarafından “2020 İyi Yönetişim, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs” kategorisinde ödülü layık görüldü. İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, geçen yıl GreenMetric tarafından dünyanın en iyi beş yüz sürdürülebilir üniversitesinde yer aldığımızı hatırlatarak, üniversitemizin 60 kilometrekarelik sürdürülebilir alana; minimum karbon ayak izine seviyesinde büyük ve güzel yeşil kampüse sahip olduğunu belirtti. 95’ten fazla ülkeden, 4 bini lisans üstü olmak üzere 11 binin üzerinde öğrencisiyle uluslararası bir üniversite olan İZÜ’nün gün geçtikçe büyüdüğünü ifade etti.

FAKÜLTELER

● Eğitim Fakültesi ● Hukuk Fakültesi ● İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ● İslami İlimler Fakültesi ● İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ● Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ● Sağlık Bilimleri Fakültesi

YÜKSEKOKUL

● Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu