  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 14:37:00 -
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreterliği Mehmet

Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliği Bostancı Yerleşkesi İçerenköy, 3, Mezarlık Sk., 34752 İçerenköy, Ataşehir/İSTANBUL

Son başvuru tarihi: 26.08.2022

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23