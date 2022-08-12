İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreterliği Mehmet
Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliği Bostancı Yerleşkesi İçerenköy, 3, Mezarlık Sk., 34752 İçerenköy, Ataşehir/İSTANBUL
Son başvuru tarihi: 26.08.2022
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