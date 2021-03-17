  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul risk durumu kırmızı oldu mu? İstanbul güncel vaka sayısı
Yaşam

İstanbul risk durumu kırmızı oldu mu? İstanbul güncel vaka sayısı

İstanbul’da kafeler restoranlar kapanacak mı? İstanbul salgının başından bu yana en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer aldı. 1 Mart’ta açıklanan risk haritasında İstanbul turuncu renkle ifade edilen yüksek riskli iller arasında yer aldı. Ancak İstanbul’da son zamanlarda vakalar artmaya başladı. Peki, İstanbul’da kaç korona vakası var? İstanbul risk durumu değişti mi? İstanbul’da kafeler restoranlar kapanacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 13:08:00 -
İstanbul risk durumu kırmızı oldu mu? İstanbul güncel vaka sayısı

İstanbul lokantalar kapanıyor mu? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizde 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Açıklanan risk haritasında İstanbul yüksek riskli iller arasında yer aldı. Peki, İstanbul risk durumu değişti mi? İstanbul kırmızıya döndü mü?

İstanbul risk durumu kırmızı oldu mu? İstanbul güncel vaka sayısı

15 Mart’ta yeni risk haritasının açıklanması bekleniyordu. Ancak kabine toplantısında 1 Mart’ta alınan kararların bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı. Bu sebeple risk durumları güncellenmedi. Ancak İstanbul’da rakamlara göz atıldığında rakamların tırmanışa geçtiği gözleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışı ve azalışı yaşanan şehirleri açıkladı. Bakan Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" dedi.

İstanbul’da her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayısı 178,25olarak açıklandı.

İstanbul’da pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yeme-içme mekanları ise 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyor. Ancak İstanbul yüksek riskten çok yüksek riskli durumu geçerse; yeme içme işletmeleri kapanacak. Yeni risk haritasının gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

 

Alman aşısı Pfizer/BioNTech Türkiye’ye geldi mi? Alman aşısı ne zaman geliyor?
Alman aşısı Pfizer/BioNTech Türkiye’ye geldi mi? Alman aşısı ne zaman geliyor?

Sağlık

Alman aşısı Pfizer/BioNTech Türkiye’ye geldi mi? Alman aşısı ne zaman geliyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüz yüze eğitimde kritik veri! Öğrencilere müjdeli haber...
Eğitim

Yüz yüze eğitimde kritik veri! Öğrencilere müjdeli haber...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin kademeli olarak yüz yüze eğitime geçerek en risksiz şekilde eğitim görebilmeleri için yapılan..
Bay Kemal'in beyin yakan gafı: Daha neye itiraz ettiğini bilmiyor!
Siyaset

Bay Kemal'in beyin yakan gafı: Daha neye itiraz ettiğini bilmiyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsündeki bir gafı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip'in son görüntüsü şoke etti
Dünya

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip'in son görüntüsü şoke etti

Londra'da bir hastanede kalp ameliyatı olan ve bir süredir hastanede tedavi altında tutulan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinb..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay