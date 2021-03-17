İstanbul lokantalar kapanıyor mu? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizde 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Açıklanan risk haritasında İstanbul yüksek riskli iller arasında yer aldı. Peki, İstanbul risk durumu değişti mi? İstanbul kırmızıya döndü mü?

İstanbul risk durumu kırmızı oldu mu? İstanbul güncel vaka sayısı

15 Mart’ta yeni risk haritasının açıklanması bekleniyordu. Ancak kabine toplantısında 1 Mart’ta alınan kararların bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı. Bu sebeple risk durumları güncellenmedi. Ancak İstanbul’da rakamlara göz atıldığında rakamların tırmanışa geçtiği gözleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışı ve azalışı yaşanan şehirleri açıkladı. Bakan Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" dedi.

İstanbul’da her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayısı 178,25olarak açıklandı.

İstanbul’da pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yeme-içme mekanları ise 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyor. Ancak İstanbul yüksek riskten çok yüksek riskli durumu geçerse; yeme içme işletmeleri kapanacak. Yeni risk haritasının gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon