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Aktüel

İstanbul polisinden minik Defne Naz'a 23 Nisan sürprizi

2020-04-21 22:29:17 -
İstanbul polisinden minik Defne Naz'a 23 Nisan sürprizi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, 3,5 yaşındaki Defne Naz Karakoç'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evinde düzenlediği kutlamaya katıldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi Gülbin Sokak'ta devriye görevini yürütürken yanlarına gelen Bilal Karakoç, kızı Defne Naz'ın 23 Nisan'ı kutlamak istediği için evlerini süslediklerini ve polislerin, yapacakları kutlamaya katılarak kızına sürpriz yapmaları talebinde bulundu.

İsteği kabul eden ekipler, eve giderek Defne'ye sürpriz yaptı. Kutlamaya eşlik eden polis ekipleri, hatıra fotoğrafı çekerek evden ayrıldı.


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