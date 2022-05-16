İstanbul polisi harekete geçti! İmamoğlu'nu bakın kim aramış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini HSYK üyesi B.B. olarak tanıtarak Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi.

Aynı kişi bir süre sonra İmamoğlu'nu bir kez daha arayıp kendisini Yargıtay Başsavcısı H.E. olarak tanıtarak aynı talepte bulundu.

İstanbul polisi harekete geçti

İBB Başkanı, kendisini bir dolandırıcının aradığını anlayarak savcılığa başvurdu. Ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İmamoğlu'nu arayan kişinin kimliğini tespit etti.

4 suç kaydı olan Hakan B. (52) gözaltına alındı. Hakan B.'nin sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.