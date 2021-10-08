İstanbul Park tarihinin en hızlı ismi belli oldu

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ikinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yaptı.

İlk antrenman seansında Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'ya ait 1.24.770'lik yarış turu rekorunu 1.24.178 ile geride bırakan Hamilton, tur derecelerini ikinci seansta daha da geliştirdi.

İkinci seansta telsizden takımına "Ön lastikler çalışmıyor." mesajını gönderen ve pit alanına girip çıkan 36 yaşındaki Hamilton, ikinci antrenman seansında 1.23.840'lık derecesiyle İstanbul Park tarihinde 1.24'ün altına inen ilk pilot oldu.

Sonraki turlarda derecesini 1.23.804'e çeken Hamilton, İstanbul Park tarihinin en hızlı ismi olmayı başardı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas ise 1.24.214 ile üçüncü en hızlı tura imza attı.

Verstappen, ikinci seansta hızlanamadı

Otomobilinin dengesinde sorun yaşayan Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk antrenman seansına göre daha iyi derece yapsa da rakiplerinin hızına ayak uyduramadığı için 5. sıraya kadar geriledi.

Charles Leclerc, Valtteri Bottas ve takım arkadaşı Sergio Perez'in arkasında kalan Verstappen, en hızlı turunu 1.24.439 ile attı.

Leclerc virajlarda zorlansa da yavaşlamadı

Rusya Grand Prix'si öncesi güç ünitesini değiştiren Ferrari pilotu Charles Leclerc, Hamilton'ın ardından 1.24'ün altına inen pistteki ikinci isim oldu.

Takımıyla telsiz iletişiminde, virajlarda otomobilinin yol tutuşundan şikayet etmesine karşın en hızlı turunu 1.23.970 ile atan Monakolu genç pilot, ikinci antrenman seansını ikinci sırada tamamladı.

Raikkonen 15, Vettel 16'ncı sırada

İstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Kimi Raikkonen 15, Sebastian Vettel ise 16'ıncı sırada ikinci antrenman seansını tamamladı.

Kaskındaki su sızıntısı nedeniyle zor anlar yaşayan Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen, 1.25.143'lük zamana ulaşırken, Aston Martin pilotu Alman Vettel ise 1.25.229 ile turları tamamladı.