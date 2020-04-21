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Aktüel

İstanbul Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Büyük bir mücadele yürütüyoruz. İstanbul'da hep birlikte tüm kesimlerle istişare ve iş birliği içerisindeyiz"

2020-04-21 17:50:13 -
İstanbul Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Pandemi Kurulu ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptıklarını belirtti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için her kesimle istişare içinde olduklarını belirterek, gerçekleştirilen iş birliğine dikkati çekti.

Twitter'dan #BirlikteBaşaracağız ve #EvindeKalİstanbul hashtagı ile yaptığı paylaşımında Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İl Pandemi Kurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Büyük bir mücadele yürütüyoruz. İstanbul'da hep birlikte tüm kesimlerle istişare ve iş birliği içerisindeyiz."



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