İstanbul Otogarı'nın içler acısı hali vatandaşı isyan ettirdi: Yenilenen(!) "Büyük İstanbul Otogarı" yersen...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "tamamen yeniledik" dediği Büyük İstanbul Otogarı'nın hali işler acısı. Söz konusu otogarın son durumunu gören vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "tamamen yeniledik" dediği Büyük İstanbul Otogarı'nın hali işler acısı. Söz konusu otogarın son durumunu gören vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "tamamen yeniledik" dediği Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nın halini görenler gözlerine inanamadı.
EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?
İmamoğlu, “Çok emek verdik ama değdi! 1 yıl önce devralmıştık şimdi tertemiz, pırıl pırıl bir otogarımız oldu. Güvenlik ve temizlik sorunlarını çözdük, baştan sona yeniledik, el değmedik nokta bırakmadık. Otogarda kütüphane, kitap okuma, etkinlik ve çalışma alanları dahi var.” ifadelerini kullanmıştı.
TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
İstanbul Otogarı'nın halini görenler vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi.
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