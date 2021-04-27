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Ekonomi İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 59 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 14:10:00 -
İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren “Öğretim  Üyeliği  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin”  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacak.

Profesör  kadrosuna  başvuracak  adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi   ile   birlikte   Nüfus   Cüzdanı   Fotokopisi   ve   varsa   yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

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