İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kuş sürüsünün içine daldı!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Nevşehir'e gitmek üzere havalanan TK 7592 sefer sayılı Anadolu Jet uçağı kuş sürüsüne çarptı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Nevşehir'e gitmek üzere havalanan TK 7592 sefer sayılı Anadolu Jet uçağı kuş sürüsüne çarptı.
Bugün sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından havalanan TK 7592 sefer sayılı Anadolu Jet’e ait uçak Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanına gitmek için havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsünün arasına daldı.
Anadolu Jet uçağının çarpmanın etkisi ile burun kısmında hasar oluşurken uçak Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.
SEFER İPTAL EDİLDİ
Uçakta meydana gelen hasar nedeniyle Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan, İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına yapılacak olan uçak seferi iptal edildi.
Yolcuların mağdur olmaması için başka bir uçak ile ek sefer düzenlenecek.
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