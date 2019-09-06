İstanbul metrosu ne zaman açılıyor? Hasdal- İstanbul Havalimanı metro hattı

Bugün İstanbul metrosu diye adlandırılan Hasdal-İstanbul Havalimanı metro hattının tünel delme işlemlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı HASDAL-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklamalar da bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Türkiye'nin ilk 'hızlı metro' sistemi olacağını vurguladı. Törenin ardından İstanbul metrosu ne zaman açılıyor? Hasdal- İstanbul Havalimanı hattı metrosu ne zaman açılacak? sorusu merak konusu oldu. Peki İstanbul metrosu ne zaman açılıyor? İşte detaylar...

İstanbul metrosu ne zaman açılıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı HASDAL-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Türkiye'nin ilk 'hızlı metro' sistemi olacak şekilde projelendirildiğini belirterek, "Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM kazı makinasını aynı anda kullanıyoruz. Projenin bugüne kadar kazılan kısmında hız açısından dünya rekoru kırıldı." dedi.

Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada şehir içi ulaşım sorunlarının çözümünde raylı sistemlerin öneminden bahseden Turhan, İstanbul'da ulaşım konusunda 17 yıldır çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

İstanbul'un en büyük problemi olarak gösterilen trafik sorunu çözmek için Avrasya Tüneli, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en büyük projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Turhan, İstanbulluların konforlu yolculuklarına olanak sağlayan önemli ulaşım şebekelerini kurmaya devam edeceklerini anlattı.

Turhan, bu kapsamda havalimanına ulaşımı sağlayacak İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın inşa edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Toplamda 37,5 kilometre uzunluğundaki ve 9 istasyondan oluşan bu proje sayesinde havalimanına ulaşım yarım saate düşecek. Bunu sağlamak için de tüm metrolarda maksimum hız 80 kilometre iken, havalimanına erişimin hızlı gerçekleşmesi için Türkiye'de ilk kez bu metro sistemi, 120 kilometre/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Kısacası tamamlandığında bu proje Türkiye'nin ilk 'hızlı metro' sistemi olacak."

Haziran 2020'ye kadar

Daha önce açıklamalarda bulunan Bakan Turhali İstanbul metrosunun ne zaman açılacağına dair ayrıntıları belirtmişti. İstanbul Havalimanı’nın en önemli avantajlarından biri de Atatürk Havalimanı’na göre ulaşım yollarının yeterli kapasitede olması olduğuna dikkat çeken Turhan, “Mesafe olarak bazı noktalara uzak olabilir. Mesela Bakırköy’e, Küçükçemece’ye, Zeytinbumu’na ya da istanbul’un batı bölgesindeki Avcılar ile Fatih arasındaki bölgelere göre biraz uzak olabilir. Ama bu uzaklık ulaşım bakımından bir zorluk gerektirmiyor” demişti. Turhan, İstanbul Havalimanı’nın ulaşım noktalarını şöyle açıklamıştı: “Havalimanının açılmasından hemen önce Mahmutbey-Odayeri Havalimanı Bağlantı Yolu’nu 2×4 şerit şeklinde, şu andaki İstanbul’un trafiği en rahat olan A hizmet seviyesinde hiç bir trafik sorunu yaşamadan seyahat edebileceğiniz bir güzergah haline getirdik. Hasdal Kavşağı ile havaalanı arası güzergahı da 2×4 şerit şekline çevrildi. Yine batı taraftan gelen Çatalca, Yassıören ile havaalanı istikameti 2×3 şeritli devlet yolu. İstanbul Havalimanı’nın olduğu bölgede karayolu trafiği bakımından önümüzdeki 20 yılda bir sıkıntı beklemiyoruz. 2020’nin ilk yarısında Gayrettepe – Havalimanı arasındaki metroyu hizmete alacağız. Hazirana gelmeden bitecek. 32 kilometre uzunluğunda bir metro hattı. Seyahat süresi yarım saatten az olacak. İşletim hızımız 80 kilometre olacak. Hattımız 120 kilometreye imkan veriyor. 6 istasyon var. ortalama 80 kilometreyi getirdiğimizde yarım saatten az oluyor. Havaist ulaşımı var. İstanbul’dan 20 noktada havalimanınına servis yapacak. 2 bin 300 adet gidiş geliş yapacak. 90 bin kişiyi günde taşıyacak. Ayrıca İETT otobüsleri de İstanbul’un belirli merkezlerinden 24 saat hizmet verecek. Havalimanında taksi hizmetleri de disiplinize edildi.”

Turhan, bugün itibarıyla Gayrettepe-Havalimanı Metro Projesi'nin Hasdal'dan havalimanına kadar olan yaklaşık 30 kilometrelik kısmında tünellerin delme işleminin tamamlandığını söyledi.

Güzergahın TEM otoyolunun kuzeyinde kalan kısmının delme işleminin bugün bittiğini dile getiren Turhan, tünellerin yüzde 82'sinin tamamlandığını vurguladı.

Turhan, yaklaşık 7 ayda TEM'in güneyinde, D-100 kara yoluna kadar olan kesimde, Kağıthane ve Gayrettepe istasyonlarına da kazı makinalarının varmış olacağını bildirdi.

İstanbullu vatandaşların bu metro hattının en hızlı şekilde tamamlanmasını beklediğinin fakında olduklarını ve ivedi bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Turhan, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda da Gayrettepe-havalimanı ile birlikte bu hattın devamı sayılan havalimanı-Halkalı projesinde tam tamına 4 bin 38 kişi çalışıyor. Projenin en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine alınabilmesi için ayrıca Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM kazı makinasını aynı anda kullanıyoruz. Keza bu çalışmalarımızın sonucunda metro hattı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak."

Turhan, projenin bugüne kadar kazılan kısmında hız açısından dünya rekoru kırıldığını kaydederek, "Günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda tam tamına bin 233 metre kazı yapıldı. Şu ana kadar 4 milyon 576 bin metreküp kazı yapıldı." dedi.