  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul mesai saatleri | İstanbul kamu kurumları çalışma saatleri
Gündem

İstanbul mesai saatleri | İstanbul kamu kurumları çalışma saatleri

İstanbul'da kamu kurumları kaça kadar açık? | Koronavirüs salgını sebebiyle haftanın yedi günü 81 ilde belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanılmasına karar verildi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra esnek çalışma saatleri de bazı kurumlarca uygulanmaya başladı. Peki, İstanbul'da mesai saatleri değişti mi? | Kamu kurumları kaçta açılacak? | İstanbul kamu kurumları çalışma saatleri

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:50:00 -
İstanbul mesai saatleri | İstanbul kamu kurumları çalışma saatleri

İstanbul çalışma saatleri | Koronavirüs salgınında vaka sayıları bir hayli arttı. Mevsimin de etkisiyle vaka sayılarının artmasının ardından yeni tedbir kararları alındı. 81 ilde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe akşamları 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması ertesi sabah 05.00’te sona erecek. Cuma akşam 21.00’de başlayan kısıtlama ise pazartesi sabah 05.00’de tamamlanacak. Ayrıca pek çok ilde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri değişti. Peki, İstanbul’da kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saati kaç?

İstanbul mesai saatleri | İstanbul kamu kurumları çalışma saatleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak mesai saatleri hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İstanbul Valisi Yerlikaya, "İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri, 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır" açıklaması yaptı.

Asgari ücret 3 bin lira mı olacak? | Asgari ücret son dakika zammı
Asgari ücret 3 bin lira mı olacak? | Asgari ücret son dakika zammı

Ekonomi

Asgari ücret 3 bin lira mı olacak? | Asgari ücret son dakika zammı

Açık lise sınavları iptal mi oldu?
Açık lise sınavları iptal mi oldu?

Eğitim

Açık lise sınavları iptal mi oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçuşlar iptal mi edilecek? İç hat dış hat uçuşlar kapatılacak mı?
Gündem

Uçuşlar iptal mi edilecek? İç hat dış hat uçuşlar kapatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ..
Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı
Dünya

Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı

Çin'in koronavirüsün ilk görüldüğü Hubei eyaletinde salgının yayılma aşamalarını yanlış yönettiği ve iyimser veriler paylaştığı ortaya çıktı..
Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı
Gündem

Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı

Ermenistan'ın eski Güvenlik Konseyi sekreteri Artur Bağdasaryan, "Ermenistan, liderlerinin dar görüşlülüğü, askeri, diplomatik ve bilgi isti..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay