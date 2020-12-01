İstanbul çalışma saatleri | Koronavirüs salgınında vaka sayıları bir hayli arttı. Mevsimin de etkisiyle vaka sayılarının artmasının ardından yeni tedbir kararları alındı. 81 ilde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe akşamları 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması ertesi sabah 05.00’te sona erecek. Cuma akşam 21.00’de başlayan kısıtlama ise pazartesi sabah 05.00’de tamamlanacak. Ayrıca pek çok ilde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri değişti. Peki, İstanbul’da kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saati kaç?

İstanbul mesai saatleri | İstanbul kamu kurumları çalışma saatleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak mesai saatleri hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İstanbul Valisi Yerlikaya, "İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri, 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır" açıklaması yaptı.