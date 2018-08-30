THY - İstanbul
0553 313 94 23

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullandığı belirlenen 15 kadın gözaltına alındı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:56
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının şifreli haberleşmesini sağlayan özel program ByLock'u kullanan 25 kişi için gözaltı kararı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen ekipler İstanbul, Ankara, Batman, Adana ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Gözaltına alınan 15 kadın sorgulanmak üzere İstanbul'a götürüldü.

Şüphelilerin, peş peşe darbe alan örgütün toparlanması için çalıştıkları iddia edildi.

Hapiste bulunan örgüt üyelerine destek verdikleri de belirtildi.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:56
  1. İstanbul
  2. Gaziantep
  3. Ankara
  4. Batman
  5. Adana
  6. Cumhuriyet Başsavcılığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orman yangınında ölü sayısı arttı
    1. Orman yangınında ölü sayısı arttı
    2. Macron'dan bir Türkiye açıklaması daha
    3. "Onun kocası çok nonoş!.." Tatlişko..
    4. 8 aylık bebeği kucağında defnedildi
    5. Ege'de 34 göçmen yakalandı
    6. Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    7. PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a..
    8. Düşman kardeşlerden ekonomik işbirliği..
    9. 2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne..
    10. Antalya KYK ve özel öğrenci yurtları
    11. Fitch, yine Türkiye'yi hedef aldı
    12. Ndiaye Galatasray'a geldi, İngilizler..
    13. İdlib için alarm verildi! 4 milyon..
    14. Çorum KYK ve özel yurtları telefon ve..
    15. Servi ağacı öyle faydalı ki!
    16. Kamyon, park halindeki TIR'a çarptı: 2..
    17. Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek..
    18. Konya'da korkunç kaza! Kamyon, park..
    19. Küresel eşkıya Türkiye'ye..
    20. Milli kaleci 'Harun Tekin' resmen..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım