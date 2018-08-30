İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullandığı belirlenen 15 kadın gözaltına alındı.30 Ağustos 2018 Perşembe 13:56
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının şifreli haberleşmesini sağlayan özel program ByLock'u kullanan 25 kişi için gözaltı kararı çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen ekipler İstanbul, Ankara, Batman, Adana ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Gözaltına alınan 15 kadın sorgulanmak üzere İstanbul'a götürüldü.
Şüphelilerin, peş peşe darbe alan örgütün toparlanması için çalıştıkları iddia edildi.
Hapiste bulunan örgüt üyelerine destek verdikleri de belirtildi.
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