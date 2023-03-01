  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi’ne akademik personel alınacak
Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi’ne akademik personel alınacak

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 14:07:00 -
İstanbul Medipol Üniversitesi’ne akademik personel alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 01.03.2023

Son Başvuru Tarihi : 15.03.2023

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 17.03.2023
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Giriş Sınav Tarihi : 21.03.2023

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 22.03.2023

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. İngilizce programlara başvuranların 85 İngilizce dil puanı şartını sağlamaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23