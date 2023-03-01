İstanbul Medipol Üniversitesi’ne akademik personel alınacak
İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.
SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 01.03.2023
Son Başvuru Tarihi : 15.03.2023
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 17.03.2023
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Giriş Sınav Tarihi : 21.03.2023
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 22.03.2023
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. İngilizce programlara başvuranların 85 İngilizce dil puanı şartını sağlamaları gerekmektedir.
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