İstanbul Medipol Üniversitesi 55 öğretim üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü açıkladığı akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğün İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğüne şahsen yapılacak. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitenin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.
Başvuru dilekçe ve YÖK formatlı CV (https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi), “Formlar” sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.)
İrtibat - Başvuru Adresi:
- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad.
No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul Tel: 444 85 44
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Hizmetleri MYO
- Sosyal Bilimler MYO
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad.
No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul Tel: 444 85 44
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi / Uluslararası Tıp Fakültesi
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.
No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul Tel: 444 85 44
- Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
İstanbul Medipol Üniversitesi, Atatürk Bulvarı, No: 27 Unkapanı, Haliç/İstanbul
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