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Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi 55 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi 55 öğretim üyesi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü açıkladığı akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 13:19:00 -
İstanbul Medipol Üniversitesi 55 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 15 gün içinde Profesör ve  Doçent  kadroları  için  Rektörlüğün İnsan  Kaynakları  ve  Planlama  Daire  Başkanlığına, Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için  ilgili  Dekanlığa/Müdürlüğüne  şahsen  yapılacak.  İlanda belirtilen   kadrolara   başvuru   için   gerekli   belge   ve   bilgilere   üniversitenin web   sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvuru dilekçe ve YÖK formatlı CV  (https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi), “Formlar” sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.)

İrtibat - Başvuru Adresi:

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad.

No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul Tel: 444 85 44

- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

- Sağlık Hizmetleri MYO

- Sosyal Bilimler MYO

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad.

No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul Tel: 444 85 44

- Diş Hekimliği Fakültesi

- Eğitim Fakültesi

- İletişim Fakültesi

- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

- Tıp Fakültesi / Uluslararası Tıp Fakültesi

İstanbul  Medipol  Üniversitesi,  Kavacık  Güney  Yerleşkesi,  Göztepe  Mah.  Atatürk  Cad.

No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul Tel: 444 85 44

- Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

İstanbul Medipol Üniversitesi, Atatürk Bulvarı, No: 27 Unkapanı, Haliç/İstanbul

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