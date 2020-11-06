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Spor İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? Hangi yollar kapatılacak?
Spor

İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? Hangi yollar kapatılacak?

42. İstanbul Maratonu bu hafta yapılacak. Maraton olması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar belirli saatler aralığında araç trafiğine kapatılacak. Peki, İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? Trafiğe kapatılacak olan yollar hangileri?

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:47:00 -
İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? Hangi yollar kapatılacak?

İBB'nin yaptığı açıklamada, 42. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul maratonu ne zaman yapılacak?

42. İstanbul Maratonundan dolayı parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar, 8 Kasım Pazar günü saat 15.00'e kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Yapılacak maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 08.30-15.00 saatleri arasında kapatılacak. Parkur güzergahındaki yollar ise 05.30-15.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.

Pazar günü hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Pazar günü gerçekleştirilecek olan 42. İstanbul Maratonunda araç trafiğine kapatılacak yollar şu şekilde;parkur güzergahı ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran sahil istikameti, Çatladıkapı sahil istikameti, Kumkapı sahil istikameti, Namık Kemal Caddesi ile sahil Kennedy Caddesi bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy Fındıklı Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü, Altunizade Köprüsü üzerinden yapılan 'U' dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat, 'U' dönüşüyle Balat-Fener-Unkapanı-Sirkeci-Çatladıkapı, Yenikapı.

Ayrıca metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak.

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