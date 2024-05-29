İstanbul maganda panayırı: Tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca kurşun yağdırdı!
İstanbul maganda panayırı: Tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca kurşun yağdırdı!
İstanbul Zeytinburnu'nda bir büfede yİstanbul Zeytinburnu'nda bir büfede yediği tavuk dönerin fiyatını pahalı bulan müşteri çalışanlarla tartıştı. Ardından silahını çıkararak dükkanda rastgele ateş eden şüpheli, olayın ardından saklandığı evde yakalandı.
Olay, 16.40 sıralarında Sümer Mahallesi, 18. Sokak üzerinde bulunan bir büfede yaşandı. Büfeye gelen Emre B. (21) yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı.
DÜKKANDA ATEŞ AÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı. Bu arada, şüphelinin olay sonrası kaçış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ediği tavuk dönerin fiyatını pahalı bulan müşteri çalışanlarla tartıştı. Ardından silahını çıkararak dükkanda rastgele ateş eden şüpheli, olayın ardından saklandığı evde yakalandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO