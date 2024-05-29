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Yerel İstanbul maganda panayırı: Tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca kurşun yağdırdı!
Yerel

İstanbul maganda panayırı: Tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca kurşun yağdırdı!

Yeniakit Publisher
2024-05-29 11:12:00 -
İstanbul maganda panayırı: Tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca kurşun yağdırdı!

İstanbul maganda panayırı: Tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca kurşun yağdırdı!

İstanbul Zeytinburnu'nda bir büfede yİstanbul Zeytinburnu'nda bir büfede yediği tavuk dönerin fiyatını pahalı bulan müşteri çalışanlarla tartıştı. Ardından silahını çıkararak dükkanda rastgele ateş eden şüpheli, olayın ardından saklandığı evde yakalandı.
Olay, 16.40 sıralarında Sümer Mahallesi, 18. Sokak üzerinde bulunan bir büfede yaşandı. Büfeye gelen Emre B. (21) yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı.

DÜKKANDA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı. Bu arada, şüphelinin olay sonrası kaçış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ediği tavuk dönerin fiyatını pahalı bulan müşteri çalışanlarla tartıştı. Ardından silahını çıkararak dükkanda rastgele ateş eden şüpheli, olayın ardından saklandığı evde yakalandı.
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Yorumlar

KEMALİST

BİREYSEL SİLAHLANMAYA HAYIR!

Ali Baba

Hayat o Kadar pahalı ve yaşanmaz olduki , millet olarak tırlatmaya az kaldı
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