İstanbul kurban satış ve kesim yerleri Kurban satış yerleri başvuruları başladı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'e göre, kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul’da modern donanımlara sahip kesim ve satış yerleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı süresince vatandaşlara hizmet verecek. İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri 16 Temmuz’dan itibaren başlayacak.Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile Covid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak.

İşte İstanbul kurban satış ve kesim yerleri

ALİBEYKÖY KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Güzeltepe Mah. Atatürk Cad.İBB Lojistik Destek Merkezi Karşısı\EYÜP

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.470-Alan: 4.940 m2AVCILAR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Bahçeşehir - Esenyurt yolu doğa parkı Cad. Isparta kule Viyadüğü\AVCILAR

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:900-Alan: 23.000m2ATAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Ataşehir Ferhat Paşa Mah. Büyükbakkalköy Yolu\ATAŞEHİR

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.122- Alan: 34.553,61m2SANCAKTEPE KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Paşaköy Mah. İsmet İnönü Cad.\SANCAKTEPE

Kesimhane Sayısı:3-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.500- Alan: 55.000m2KAYAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Kayabaşı mah. 19. Bölge 2. Kısım Yanı\BAŞAKŞEHİR

Kesimhane Sayısı:4-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.244- Alan: 47.000m2ARNAVUTKÖY KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Haraççı Mah. Behice Sokak\ARNAVUTKÖY

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1200- Alan: 10.000m2PENDİK KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Kurna Mah. Kurtdoğmuş yolu.\PENDİK

Kesimhane Sayısı:5- Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.460

Küçükbaş Hayvan Kapasitesi:300- Alan: 60.000m2

Melikgazi kurban kesim yerleri

Yaklaşan Kurban Bayramı için Melikgazi ilçesinde kurulacak kurban satış yerleri için başvurular yarın başlıyor. Serkent ve Beştepeler'de kurulacak satış yerleri bu yıl yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda düzenlenecek.Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kurban satış yerlerinde tüm sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edileceğini belirtti.Kurbanlık satışı için yer isteyenlerin 14 Temmuz'a kadar gerekli belgelerle belirlenen zabıta karakollarına başvuru yapması gerektiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:"Beştepeler mevkisinde kurulacak olan küçükbaş hayvan pazarında satış yapmak isteyen besiciler, Hunat Zabıta Karakolu'na şahsen başvuracaklar. Serkent Mahallesi'nde küçükbaş ve büyükbaş satışı yapmak isteyen vatandaşlarımız ise Yıldırım Beyazıt Zabıta Karakolu'na başvuru yapacak. Kurban satış yerlerine girişte, kurbanlık hayvanların kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu, nakil belgesi kontrol edilecek. Kulak küpesi ve belgesi olmayan hayvanların kurban pazarlarına girişine izin verilmeyecek. Hayvan satış yerlerine yerleşim İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimi ile gerekli belgelerin eksiksiz olması şartıyla 15 Temmuz'da saat 09.00 itibariyle başvuru sırasına göre yapılacak."