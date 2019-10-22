İstanbul Kitap Fuarı ne zaman başlayacak? 2019 İstanbul Kitap Fuarı

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, yurt içi ve yurt dışından pek çok yazarı bir araya getirecek. Yüzlerce imza günü ve farklı etkinliklerin düzenleneceği fuarın ne zaman başlayacağı vatandaşlarca merak konusu oldu. Peki, İstanbul Kitap Fuarı ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

İstanbul Kitap Fuarı ne zaman başlayacak?

37 yıldır kesintisiz düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 38'nci kez okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu sene 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor.

Ziyaret saatleri:

Hafta sonu : 10.00-20.00

Hafta içi : 10.00-19.00

(*10 Kasım : 10.00-19.00)