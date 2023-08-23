İstanbul kimlere emanet! Metro alarm veriyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği megakentte ulaşım çilesi devam ediyor. Metrobüslerin alev aldığı, otobüslerin boğazın serin sularına gömüldüğü İstanbul'da şimdi de Otogar Metro İstasyonunda metro alev aldı. Vatandaşlar isyan ederek o anları cep telefon kamerasıyla kaydetti.

İstanbul'da hemen hemen her gün bir İETT otobüsü kaza yapıyor ya da yanıyor. Köprüden uçan mı ararsınız denize dalan mı ararsınız kaza ve arazınan her türlüsü görmek mümkün.