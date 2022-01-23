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Gündem İstanbul kamu çalışanları yarın izinli mi 24 Ocak Pazartesi | Engelli hamile kamu çalışanları İstanbul’da izinli mi?
Gündem

İstanbul kamu çalışanları yarın izinli mi 24 Ocak Pazartesi | Engelli hamile kamu çalışanları İstanbul’da izinli mi?

İstanbul 24 Ocak kamu çalışanları izin yapacak mı? İstanbul kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple kamu çalışanları yarın yani 24 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayıp sayılmayacaklarını araştırıyor. Peki, İstanbul’da yarın kamu çalışanları izinli mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-23 21:03:00 -
İstanbul kamu çalışanları yarın izinli mi 24 Ocak Pazartesi | Engelli hamile kamu çalışanları İstanbul’da izinli mi?

İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kamu çalışanları ise yarın yani 24 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

İstanbul kamu çalışanları yarın izinli mi 24 Ocak Pazartesi | Engelli hamile kamu çalışanları İstanbul’da izinli mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Kıymetli Hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır” paylaşımında bulundu.

Hangi illerde hamile engelli personeller idari izinli 24 Ocak
Hangi illerde hamile engelli personeller idari izinli 24 Ocak

Gündem

Hangi illerde hamile engelli personeller idari izinli 24 Ocak

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