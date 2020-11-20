İstanbul ile ilgili skandal ifadeler! Alman kadından Türklere sözlü saldırı
Almanya'da bir kadın, Türk gurbetçilere sözlü saldırıda bulundu. "İstanbul, Konstantinopolis olacak. Sizi ait olduğunuz yere Asya'ya göndereceğiz" şeklinde skandal iddialarda bulunan provokatör kadının o anları, gurbetçiler tarafından saniye saniye görüntülendi.
Almanya'da provokatör bir kadın, yol hizmetlerinde çalışan Türk gurbetçilere sözlü saldırıda bulundu. Yeni Şafak'ın haberine göre; "İstanbul, Konstantinopolis olacak. Sizi ait olduğunuz yere Asya'ya göndereceğiz" diyen Alman kadının o anları, gurbetçiler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Provokatör, şu skandal iddialarda bulundu:
"İstanbul, Konstantinopolis olacak. Biz geliyoruz. Biz sizi geldiğiniz yere göndereceğiz. Asya'ya, oraya aitsiniz, çöllere... Biz geliyoruz. Geldik, farkında değilsiniz. Hepiniz ölüsünüz."