İstanbul ile ilgili skandal ifadeler! Alman kadından Türklere sözlü saldırı

Almanya'da provokatör bir kadın, yol hizmetlerinde çalışan Türk gurbetçilere sözlü saldırıda bulundu. Yeni Şafak'ın haberine göre; "İstanbul, Konstantinopolis olacak. Sizi ait olduğunuz yere Asya'ya göndereceğiz" diyen Alman kadının o anları, gurbetçiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Provokatör, şu skandal iddialarda bulundu:

"İstanbul, Konstantinopolis olacak. Biz geliyoruz. Biz sizi geldiğiniz yere göndereceğiz. Asya'ya, oraya aitsiniz, çöllere... Biz geliyoruz. Geldik, farkında değilsiniz. Hepiniz ölüsünüz."