İstanbul'da maçın hakemini öldüresiye dövdüler

İstanbul'da 1. Amatör Lig 5. Grup'ta Bağcılar Gençlergücü ile Karadolapspor müsabakası Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı'nda oynandı.

Tv100'de yer alan bilgilere göre, müsabakanın hakemi Mehmet Burak Arıcan, İstanbul İl Hakem Kurulu tarafından 16.30'da oynanan Trabzon 1453-Güngörenspor maçına yardımcı hakem olarak atandı.

U-16 maçına çıkmaya hazırlanan hakem Mehmet Burak Arıcan, futbolcuların saldırısına uğradı.

Hakem Mehmet Burak Arıcan, kendisine saldıran Bağcılar Gençlergücü futbolcularından şikayetçi oldu.

Bile bile lades

Son dönemde İstanbul İl Hakem Kurulu tarafından yapılan hakem atamaları tartışma konusu haline geliyor.

Eski hakemlerin son dönemde yapılan atamalar nedeniyle camiaya küstüğü ve hakemliği bırakma noktasına geldiği iddia ediliyor.

Bazı hakemlerin bu ortamda hakemlik yapmak istemediği ve sağlık sorunlarını bahane ederek maç almadığı belirtiliyor.

Yine aynı şekilde İstanbul İl Hakem Kurulu'nun atamalar konusunda adaletli dağıtım yapmadığı ve tecrübesiz hakemlerin sahaya sürülmesiyle birçok takımın mağdur edildiği öne sürülüyor.

Aynı gün ikinci bir maça atanan ve Bağcılar Belediyesi Stadı'nda tartaklanan hakem Mehmet Burak Arıcan'ın maruz kaldığı durumun kurul tarafından yapılan yanlış atama neticesinde gerçekleştiği net bir şekilde görülüyor.