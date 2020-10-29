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Gündem İstanbul için ürküten ifadeler
Gündem

İstanbul için ürküten ifadeler

İstanbul'da koronavirüs salgınının hızla artmasının ardından İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:00:00 -
İstanbul için ürküten ifadeler

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla artması her geçen gün endişeleri daha da arttırıyor. Konu ile ilgili İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten ürküten ifadeler geldi.

"Bu bir şaka değil"

Tükek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz hastanelerde yer olması sizleri rahatlığa sevk etmesin. Anında dolabilir. Hiç bu kadar yoğun olduğumuz bir dönemi yaşamadık. Mümkün olduğunca sokağa az çıkalım, bu bir şaka değil. Sıkıntıyı, hasta olanlar ve sağlıkçılar çekiyor. Niye hala tedbirlere uymuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: İstanbul'daki vakalar yüzde 85 arttı

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