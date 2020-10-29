İstanbul için ürküten ifadeler

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla artması her geçen gün endişeleri daha da arttırıyor. Konu ile ilgili İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten ürküten ifadeler geldi.

"Bu bir şaka değil"

Tükek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz hastanelerde yer olması sizleri rahatlığa sevk etmesin. Anında dolabilir. Hiç bu kadar yoğun olduğumuz bir dönemi yaşamadık. Mümkün olduğunca sokağa az çıkalım, bu bir şaka değil. Sıkıntıyı, hasta olanlar ve sağlıkçılar çekiyor. Niye hala tedbirlere uymuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: İstanbul'daki vakalar yüzde 85 arttı

Sağlık Bakanı Faruk Koca, son bir haftada İstanbul'daki koronavirüs vakalarının yüzde 85 arttığını bildirmişti.