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İstanbul için son dakika uyarısı geldi! Yarın sabaha dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kar yağışı beklendiğini duyurdu.

06 Ocak 2019 Pazar 13:56
İstanbul için son dakika uyarısı geldi! Yarın sabaha dikkat

İstanbul'a yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışına karşı buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul'da Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, Salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm., kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 13:56
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