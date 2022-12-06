İstanbul için merakla beklenen kar yağışı açıklaması geldi! Uydu görüntüleri herkesi şok etti

Kış ayları denilince akla ilk gelen kar oluyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Aralık ayı itibarıyla havalar gittikçe soğuyor. Havaların soğumasıyla İstanbul, Ankara gibi illerde görülecek kış şartlarıyla ilgili meteoroloji uzmanlardan ardı ardına açıklamalar geliyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten’den dikkat çeken bir açıklama geldi. İstanbul için 'efsane kış' olarak adlandırılan 1987 kışına dikkat çeken Ökten, uydu haritaları üzerinden önümüzdeki günleri yorumladı.

Efsane kış 1987 geri dönüyor, kar yağışına doyacağız. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile önümüzdeki günlerde ülkemizde görülebilecek hava durumuna dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. Meteoroloji ise 6 Aralık hava durumu raporunda sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Ökten paylaşımında fotograf paylaşarak şunları kaydetti: "Bu sene Sibirya ve Kutupta biriken soğuklar 1987 Kışı öncesi ile yarışıyor. Yani potansiyel olarak efsane bir Kış var önümüzde. Aynısı olacak demiyorum; fakat her şey olabilir..."