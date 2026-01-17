  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği uyarısında bulunan Valilik, özellikle yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşabileceğine dikkat çekti.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verileri doğrultusunda İstanbulluları bekleyen soğuk hava dalgasına karşı uyardı.

Cumartesi günü yağmurla başlayacak olan yağışların, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise soğumanın şiddetini artırmasıyla birlikte il genelinde karla karışık yağmur, kuzey ilçelerde ve yüksek bölgelerde ise doğrudan kar yağışının etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, FIRTINA GELİYOR

Hafta sonu en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 5 derece civarında seyredeceğini belirten Valilik, yüksek kesimlerde kısa süreli kar örtüsü oluşabileceğini açıkladı.

Yağışın yanı sıra rüzgarın da kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Rüzgarın kuvvetli esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

